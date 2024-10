Giro555 kan niet zeggen wat UNRWA-verbod betekent voor hulp Gaza

DEN HAAG (ANP) - Giro555 kan nog niet zeggen wat de gevolgen van het UNRWA-verbod zijn voor de hulpverlening in Gaza, wat een van de bestemmingen is van een actie waarvoor al meer dan 21 miljoen euro werd opgehaald. Maar de tien organisaties achter Giro555 benadrukken door te zullen gaan met hulpverlening.

Maandag stemde het Israëlische parlement in met een verbod op de VN-organisatie voor Palestijnse vluchtelingen (UNRWA), dat over drie maanden ingaat. Dan kan de organisatie geen hulp meer verlenen in Israël of de door Israël bezette gebieden.

Giro555 vreest voor een verslechtering van de hulpverlening in Gaza. "Vanwege de beperkte toegang is dat al sinds escalatie van het conflict op minder grote schaal dan wij als hulporganisaties zouden willen", aldus Giro555. "Daarom blijven we benadrukken dat meer toegang voor hulpverlening en hulpgoederen van levensbelang is." De organisatie vreest voor een verslechtering van de humanitaire situatie met "dramatische gevolgen" in Gaza. De organisaties achter Giro 555 blijven doorgaan met hulpverlening van het opgehaalde geld, maar "het is nog te vroeg om te zeggen wat de precieze impact van het besluit zal zijn op de hulpverlening in Gaza".

Naderende winter

Met het oog op de naderende winter en het tekort aan voedsel en medicijnen benadrukt Giro555 het belang van de actie voor het Midden-Oosten, die op 16 oktober werd gestart. "Onderaan de streep zal er alleen maar meer geld nodig zijn om mensen levensreddende hulp te bieden." De Giro555-actie voor oorlogsslachtoffers in het Midden-Oosten blijft nog tot 10 januari open.

Verschillende Nederlandse hulporganisaties uiten hun zorgen over het aangekondigde verbod op UNRWA. CARE Nederland, dat aangesloten is bij de Giro555-actie, vreest voor een verslechtering voor miljoenen mensen in de Gazastrook. "UNRWA is momenteel een levenslijn voor de 2 miljoen mensen in Gaza en op de Westelijke Jordaanoever", aldus CARE. Ook Amnesty veroordeelt het verbod. "Dit komt neer op het criminaliseren van humanitaire hulp en zal de reeds catastrofale humanitaire crisis verergeren", meldt de organisatie. Amnesty roept de internationale gemeenschap op "alle mogelijke invloed op de Israëlische regering uit te oefenen om de wet in te trekken".