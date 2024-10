Roeblev bewijst zichzelf in Parijs slechte dienst voor ATP Finals

PARIJS (ANP) - Tennisser Andrej Roeblev heeft zichzelf een slechte dienst bewezen in de strijd om een ticket voor de ATP Finals. De Rus werd in de tweede ronde van het masterstoernooi van Parijs uitgeschakeld door Francisco Cerúndolo. De Argentijnse nummer 29 van de wereld won in twee tiebreaks: 7-6 (5) 7-6 (6).

Roeblev, als zesde geplaatst in de Franse hoofdstad, begon het toernooi in Parijs als de nummer 8 van de jaarranglijst. De beste acht spelers van het seizoen mogen meedoen aan het eindejaarstoernooi dat half november in Turijn plaatsvindt.

De nederlaag van Roeblev biedt kansen voor onder anderen de Australiër Alex de Minaur, die negende staat op de ranking over 2024. Grigor Dimitrov uit Bulgarije staat op de tiende plek.

Er zijn vier spelers zeker van deelname aan de ATP Finals: Jannik Sinner, Carlos Alcaraz, Alexander Zverev en Daniil Medvedev.