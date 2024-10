50 Cent sloeg 3 miljoen voor optreden bij Trump-bijeenkomst af

50 Cent heeft 3 miljoen dollar afgeslagen om een nummer te doen tijdens de campagnebijeenkomst van Donald Trump in New York afgelopen zondag. Dat bevestigde de rapper bij de Amerikaanse radioshow The Breakfast Club dinsdag.

"Ik heb een telefoontje gekregen, ze wilden mij hebben voor zondag", reageert 50 Cent op de vraag van presentator DJ Envy of het klopt dat Trump hem geld heeft geboden om zijn steun te betuigen. "Ze boden 3 miljoen. Maar ik ben niet ver gekomen, ik ben niet verder in gesprek gegaan met ze over dat soort dingen. Ik ben bang voor politiek, snap je? Ik vind er niets leuk aan."

De partijbijeenkomst waarvoor 50 Cent was gevraagd, zorgde uiteindelijk voor veel ophef doordat een comedian grappen maakte over Puerto Rico die verkeerd vielen. Onder anderen rapper Bad Bunny, zanger Ricky Martin en zangeres Jennifer Lopez lieten zich daarop kritisch uit en de Puerto Ricaanse zanger Marc Anthony publiceerde een video waarin hij zijn steun aan de Democratische kandidaat Kamala Harris uitspreekt.