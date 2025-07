Gisèle Pelicot krijgt hoogste Franse onderscheiding

PARIJS (ANP/AFP) - De Franse Gisèle Pelicot (72) heeft de hoogste onderscheiding in haar thuisland toegewezen gekregen. Ze is benoemd tot ridder in de Nationale Orde van het Legioen van Eer. Pelicot wordt internationaal geroemd voor haar moed in een grote misbruikzaak.

Dit jaar worden bijna zeshonderd mensen met het Légion d'Honneur geëerd omdat zij zich hebben ingezet "voor het algemeen belang". De lijst met benoemingen is bekendgemaakt in aanloop naar 14 juli, de nationale feestdag van Frankrijk.

Pelicot werd jarenlang gedrogeerd door haar voormalige echtgenoot, die haar liet verkrachten door tientallen mannen. Haar ex en vijftig andere mannen kregen in de rechtszaak van vorig jaar drie tot twintig jaar celstraf opgelegd.

Het proces trok wereldwijd aandacht. Pelicot had haar recht op anonimiteit opgegeven om het bewustzijn over seksueel misbruik te vergroten. Een bekende uitspraak van de Française is dat "schaamte van kant moet wisselen".