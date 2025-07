Van Aert wil opnieuw sprinten om de etappezege

CHÂTEAUROUX (ANP) - Wout van Aert (30) gaat in de negende etappe opnieuw sprinten voor de zege. Dat heeft de Belgische renner van Visma-Lease a Bike aangekondigd in een bericht op X. Van Aert verraste zaterdag door bij de sprint voor de winst te gaan. Hij eindigde als tweede achter de Italiaan Jonathan Milan van Lidl-Trek.

De negende etappe begint in Chinon en is 174 kilometer lang. Het is een rit zonder beklimmingen. Na 25 kilometer wacht de eerste tussensprint. Van Aert won in 2022 voor het laatst een etappe in de Tour de France.