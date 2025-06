Gisèle Pelicot schikt met Paris Match over publicatie foto's

PARIJS (ANP/RTR) - Gisèle Pelicot, in Frankrijk uitgegroeid tot een feministisch icoon sinds de verkrachtingszaak rond haar ex-man, heeft een schikking getroffen met Paris Match. Het Franse tijdschrift publiceerde foto's van haar en haar nieuwe partner zonder hun toestemming.

Paris Match, eigendom van luxegroep LVMH, betaalt 40.000 euro aan organisaties die slachtoffers van seksueel geweld ondersteunen, aldus haar advocaat Stéphane Babonneau. Pelicot had het tijdschrift aangeklaagd wegens schending van haar privacy, maar trok de zaak in na de schikking.

In zijn editie van 17 april had het weekblad zeven foto's gepubliceerd waarop Pelicot te zien was met een man die werd voorgesteld als haar nieuwe partner, terwijl ze door de straten wandelden van de plaats waar ze nu woont.

Hoewel ze bewust koos voor een openbaar proces blijft haar recht op privacy van kracht, benadrukte Babonneau. "Ze werd onvrijwillig een publiek figuur. Dat betekent niet dat ze geen recht meer heeft op een privéleven."