Verstappen hoopt in Canada tegenvaller GP Spanje weg te poetsen

MONTREAL (ANP) - Max Verstappen hoopt bij de Grote Prijs van Canada komend weekend de teleurstelling van de race in Spanje achter zich te laten. De regerend wereldkampioen ziet ook kansen op het Circuit Gilles Villeneuve waar genoeg kansen zijn om in te halen.

"Barcelona was teleurstellend voor ons en hoewel we alles hebben gegeven, verliep de race niet zoals we hadden gewild", zegt Verstappen in de vooruitblik van zijn raceteam Red Bull. Door een tijdstraf eindigde hij als tiende en Verstappen kreeg ook nog drie strafpunten op zijn licentie, waardoor hij zich bij de komende twee races geen strafpunten kan veroorloven. Dan wordt hij voor een race geschorst.

"We kijken uit naar Canada. De baan is echt uniek, heeft ouderwetse kerbstones en veel mogelijkheden om in te halen", aldus Verstappen. "De afstelling van de auto wordt belangrijk, vooral voor de remzones. Vorig jaar was het spannend en toen konden we winnen. Hopelijk hebben we weer een positief optreden."