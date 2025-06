Deze slimme sensor spoort giftige alcohol op met een simpele ademtest

Onderzoekers hebben een sensor ontwikkeld die methanol in alcohol kan opsporen. Het apparaat is zo gevoelig dat het de stof kan detecteren via de adem van drinkers.

Vervalsing van alcohol met methanol is een groot probleem, vooral in armere landen. Methanol is giftig en kan blindheid of zelfs de dood veroorzaken. Het probleem is echter dat huidige testmethoden duur en ingewikkeld zijn, waardoor ze niet overal gebruikt kunnen worden.

Ademtest als oplossing

Een team wetenschappers heeft nu een sensor gebouwd die methanol kan ruiken die je uitademt. Het apparaat is zo gevoelig dat het zelfs heel kleine hoeveelheden methanol kan detecteren, ook als er veel gewone alcohol (ethanol) aanwezig is.

De sensor werkt met een speciaal materiaal dat is gemaakt van twee onderdelen: metaal-organische raamwerken (MOFs) en grafeen. Deze combinatie zorgt ervoor dat het apparaat extreem gevoelig is en onderscheid kan maken tussen verschillende soorten alcohol.

Kunstmatige intelligentie helpt mee

Om de sensor nog slimmer te maken, hebben de onderzoekers er ook kunstmatige intelligentie aan toegevoegd. Deze AI helpt het apparaat om methanol beter te herkennen en onderscheid te maken van andere stoffen die in de adem kunnen zitten.

Het grote voordeel van deze nieuwe technologie is dat het goedkoop en eenvoudig is. In tegenstelling tot dure laboratoriumtests, kan deze sensor overal gebruikt worden. De sensor kan methanolvergiftiging bovendien veel sneller opsporen dan huidige methoden. Dit is cruciaal, want bij methanolvergiftiging telt elke minuut.