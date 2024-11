Giuliani staat Mercedes en ander bezit af na verlies lasterzaak

NEW YORK (ANP/AFP) - Rudy Giuliani, de oud-advocaat van Donald Trump, heeft onder meer een Mercedes en horloges overgedragen aan twee voormalige verkiezingsmedewerksters die een lasterzaak tegen hem hadden aangespannen. Hij moet bepaalde bezittingen aan de vrouwen overdragen, omdat hij niet in staat is de opgelegde schadevergoeding van 148 miljoen dollar (ongeveer 140 miljoen euro) te betalen.

De voormalige burgemeester van New York moet het duo, moeder en dochter, compenseren omdat hij ze in 2020 ten onrechte beschuldigde van fraude bij de presidentsverkiezingen in de staat Georgia. Een rechter bepaalde in oktober dat Giuliani onder meer zijn appartement in New York, zijn Mercedes-Benz SL500 uit 1980, juwelen, horloges en andere bezittingen moet overdragen.

Giuliani's advocaat heeft vrijdag in een brief aan de rechter gezegd dat een begin is gemaakt met de overdracht. Diezelfde dag zouden de auto, horloges en een ring zijn overgedragen. De advocaat stelde dat sommige bezittingen uitgesloten moeten worden, specifiek een gesigneerd shirt van honkbalspeler Joe DiMaggio.