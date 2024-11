Toon en omgangsvormen in Schoof-1 al langer horkerig, lomp en onfatsoenlijk

De toon in het kabinet is al langer harder en ruwer dan in voorgaande ministersploegen, zeggen ingewijden van verschillende politieke kleuren daags na het vertrek van NSC-staatssecretaris Nora Achahbar (Toeslagen). Bronnen noemen de manier waarop bewindslieden met elkaar spreken "onfatsoenlijk", "lomp" en "horkerig". Dat afgelopen week racistische dingen zouden zijn gezegd, verbaast sommigen dan ook niet.

Achahbar trad vrijdag af vanwege de omgangsvormen in het kabinet en de toon waarop de integratiediscussie werd gevoerd enkele dagen na de aanvallen in Amsterdam. Bronnen zeiden vrijdag al dat daarover in de ministerraad werd gesproken als "een puist waar het pus uitgedrukt moet worden", en dat antisemitisme "in het DNA" van moslims of Arabieren zou zitten. Over de exacte bewoordingen, context of bedoelingen van deze zinsnedes bestaat discussie. Minder voor interpretatie vatbaar waren termen als "kut-Marokkanen" en "halalvreters".

Volgens sommige Haagse bronnen speelt die verruwing van taalgebruik tussen ministers en staatssecretarissen al langer en wordt die ook steeds heftiger. Dergelijke taal zou niet zozeer tijdens de plenaire ministerraad worden gebezigd, maar vooral tijdens kleinere of meer informele overleggen. Expliciete voorbeelden van het 'lompere' taalgebruik wilden ingewijden niet geven.

Een bron bestrijdt dat het onderlinge taalgebruik steeds verder verruwt sinds het aantreden. Wel bevestigt deze dat de toon harder is dan die van het vorige kabinet, vooral door de "andere politieke samenstelling".