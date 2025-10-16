GL-PvdA en D66 hekelen 'gezwabber' met doelen voor windenergie

DEN HAAG (ANP) - Het demissionaire kabinet zit het bedrijfsleven dwars met "gezwabber" over de ambities voor meer windenergie op zee. Dat verwijt maakte GroenLinks-PvdA-Kamerlid Suzanne Kröger tijdens een verkiezingsdebat over de maritieme industrie, die daar volgens haar veel last van gaat hebben. Ook D66'er Jan Paternotte ziet "frustratie" bij bedrijven door onzekerheid rond de beschikbaarheid van energie.

Klimaat- en energieminister Sophie Hermans (VVD) wil de doelen voor windenergie op zee voor 2040 flink verlagen. De vraag naar stroom bij bedrijven die willen verduurzamen groeit volgens haar langzamer dan gedacht. Bovendien is de belangstelling bij bedrijven om windmolenparken aan te leggen afgenomen.

De minister heeft daarmee alleen maar meer onzekerheid gecreëerd, ziet Kröger. Ook de doelen voor de kortere termijn zijn daardoor onder druk gekomen. Er ligt nu "geen toekomstbestendig plan", aldus het Kamerlid. "Het gaat er ook om dat je als nationale overheid zegt: dit zijn onze plannen en daar houden we ons aan."