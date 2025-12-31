Gladheid houdt iets langer aan

DEN HAAG (ANP) - De wegen blijven woensdagochtend nog iets langer glad. Het KNMI heeft code geel, die in de meeste provincies tot 10.00 uur gold, met een uur verlengd. In Limburg en Noord-Brabant kan de gladheid tot 12.00 uur duren.

De waarschuwing voor plaatselijke gladheid geldt in het hele land met uitzondering van de Waddeneilanden en het IJsselmeergebied, waar de Afsluitdijk en de Houtribdijk onder vallen. Wegen, bruggen, fietspaden en stoepen zijn glad en dat kan leiden tot ongelukken, aldus het KNMI.

De gladheid ontstaat doordat natte weggedeeltes bevriezen. In gebieden aan de kust kan het ook komen door lichte regen op een bevroren ondergrond.