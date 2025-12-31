ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Verschillende ongevallen door gladheid

Samenleving
door anp
woensdag, 31 december 2025 om 9:55
anp311225089 1
DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat meldt dat er op verschillende snelwegen ongelukken zijn gebeurd door de gladheid. Vooral op de A58 in Zeeland en West-Brabant was het raak. Daar waren elf aanrijdingen. Door de gladheid was de A58 (Vlissingen-Bergen op Zoom) in beide richtingen tijdelijk dicht tussen Middelburg-Oost en het knooppunt Stelleplas. Die weg is inmiddels weer open, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.
Bij de politie Zeeland komen veel meldingen binnen door de "extreme gladheid", onder meer van valpartijen van fietsers en voetgangers, en van aanrijdingen zonder letsel.
Elders in Zuidwest-Nederland gebeurden zeven auto-ongelukken, en uit het noordoosten kwam één melding, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-544160133

Het is bizar warm in IJsland

ANP-302614279

De beruchte ochtendfout: drink deze zes dranken nooit op een lege maag

photo-1743642638460-c2d7d0f748c9

De geheimen van een fijn seksleven: zo houd je de vlam brandend

ANP-541335930

Grootste vuurwerkregen ooit op komst: zo voorkom je dat jouw auto het moet ontgelden

fig03_1_fig07_1a_ESOTC_2024.png

Het wordt steeds duidelijker: we gaan er aan, maar gelukkig wordt (bijna) niemand er nerveus van.

ANP-85025633 (2)

Is aspartaam dan toch ongezond?

Loading