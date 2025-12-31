Verschillende ongevallen door gladheid

DEN HAAG (ANP) - Rijkswaterstaat meldt dat er op verschillende snelwegen ongelukken zijn gebeurd door de gladheid. Vooral op de A58 in Zeeland en West-Brabant was het raak. Daar waren elf aanrijdingen. Door de gladheid was de A58 (Vlissingen-Bergen op Zoom) in beide richtingen tijdelijk dicht tussen Middelburg-Oost en het knooppunt Stelleplas. Die weg is inmiddels weer open, laat een woordvoerder van Rijkswaterstaat weten.

Bij de politie Zeeland komen veel meldingen binnen door de "extreme gladheid", onder meer van valpartijen van fietsers en voetgangers, en van aanrijdingen zonder letsel.

Elders in Zuidwest-Nederland gebeurden zeven auto-ongelukken, en uit het noordoosten kwam één melding, aldus een woordvoerster van Rijkswaterstaat.