Gouverneur Californië wil staat beschermen tegen plannen Trump

SACRAMENTO (ANP/AFP) - De gouverneur van Californië, Gavin Newsom, werkt aan maatregelen om zijn staat te beschermen tegen "onwettige" maatregelen van de aankomende president Donald Trump, zei hij donderdag in een statement.

"De vrijheden die we in Californië zo dierbaar achten, worden aangevallen. We zullen niet stilzitten", zei Newsom. Californië geldt als een progressieve staat waar de Democraten in de meerderheid zijn.

Volgens de gouverneur heeft Californië dit tijdens de eerste termijn van Trump ook gedaan. "We weten hoe we moeten reageren", zei hij. "We zijn bereid om in de rechtbank te vechten en we zullen alles doen wat nodig is om ervoor te zorgen dat Californiërs de steun en middelen hebben die ze nodig hebben om te floreren."