Fed: geen impact verkiezingsuitslag op beleid op korte termijn

WASHINGTON (ANP/BLOOMBERG) - De winst van Donald Trump bij de Amerikaanse presidentsverkiezingen zal geen impact hebben op het beleid van de Amerikaanse centrale bank op de korte termijn. Dat verklaarde voorzitter Jerome Powell van de Federal Reserve in een toelichting op het besluit om de rente opnieuw te verlagen. De Fed verlaagde de rente met een kwart procentpunt.

Volgens Powell wordt bij de Fed namelijk niet "gegokt of gespeculeerd" over het beleid van Trump als hij in het Witte Huis terugkeert. Het is volgens Powell ook nog niet duidelijk wat de timing of omvang van de plannen van Trump wordt. Daardoor is het volgens de Fed-voorzitter ook nog onduidelijk wat het effect op de economie zal worden.