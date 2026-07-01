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Grapperhaus niet meteen overtuigd van OMT-argumenten avondklok

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:22
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DEN HAAG (ANP) - Voormalig minister van Justitie en Veiligheid Ferd Grapperhaus was niet meteen overtuigd van de argumenten van het Outbreak Management Team voor een avondklok. Tijdens een verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona zei Grapperhaus dat het OMT vanaf eind september 2020 al een avondklok adviseerde, maar dat hij daar niet in mee wilde gaan.
De ernst van de situatie was in januari 2021 dusdanig veranderd dat Grapperhaus wel openstond voor een avondklok. "We stonden epidemiologisch tegen de muur." Grapperhaus wilde wel dat er eerst aan drie voorwaarden zou worden voldaan. "Er moest een medische noodzaak zijn, het moest doelmatig zijn en het moest handhaafbaar zijn."
Met name op het punt van doelmatigheid was Grapperhaus niet overtuigd. "Het OMT bleef hameren op buitenlandse onderzoeken waaruit bleek dat het zou werken."
Zodra Grapperhaus overtuigd was, wilde hij wel eerst met het hele kabinet, het veiligheidsberaad en de Tweede Kamer in gesprek erover.
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