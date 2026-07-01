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Oud-kampioen Martín en TT-winnaar Ogura naar MotoGP-team Yamaha

Sport
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 11:24
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GERNO DI LESMO (ANP) - Yamaha heeft twee grote transfers bekendgemaakt in de MotoGP. Oud-wereldkampioen en huidig WK-leider Jorge Martín en de opkomende ster Ai Ogura komen vanaf 2027 uit voor het Japanse fabrieksteam.
De Spanjaard Martín komt over van het fabrieksteam van Aprilia, terwijl de Japanner Ogura aan het einde van het seizoen vertrekt bij SuperFile Trackhouse, een satellietteam van Aprilia. Ogura won afgelopen zondag de TT van Assen. Dat was zijn eerste zege in de koningsklasse van het WK wegrace.
Yamaha kondigde dinsdag al aan dat de Fransman Fabio Quartararo en de Spanjaard Alex Rins aan het einde van dit seizoen vertrekken. Het Japanse motormerk wil terug naar de jaren waarin het domineerde met meervoudig wereldkampioen Valentino Rossi. Quartararo was in 2021 de laatste wereldkampioen voor Yamaha. In de afgelopen jaren is het team overvleugeld door Ducati.
Martín won in 2024 de titel op een Ducati. Hij staat inmiddels op negentien overwinningen in het WK wegrace, waarvan negen in de MotoGP.
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