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Grapperhaus zichtbaar emotioneel over eenzaamheid door avondklok

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 12:40
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DEN HAAG (ANP) - Oud-justitieminister Ferd Grapperhaus raakte zichtbaar geëmotioneerd toen het tijdens zijn verhoor door de parlementaire enquêtecommissie corona ging over eenzaamheid door de avondklok. Eerder in het verhoor werd hij ook al een paar keer emotioneel toen het over de avondklok ging. Hij benadrukte meermaals dat zijn handtekening onder de maatregel stond.
Het onderwerp kwam op tafel toen het ging over wat de duur van de avondklok met de proportionaliteit van de maatregel deed. Grapperhaus vindt dat moest worden meegewogen hoe lang iets duurt. "Er zijn ook mensen die gewoon vereenzamen." Hij wees bijvoorbeeld op daklozen die "verschrikkelijk de pineut" waren. Kort daarna kreeg hij een zakdoek uitgereikt. "Die avondklok was dat betreft...", aldus Grapperhaus die het niet lukte zijn zin af te maken.
Hij gaf de commissie mee dat bij een volgende crisis scenario's moeten klaarliggen voor groepen die niet direct voor zichzelf kunnen opkomen.
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