ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

VAE doen 'waarschijnlijk' niet mee aan stabilisatiemacht Gaza

Samenleving
door anp
maandag, 10 november 2025 om 8:31
anp101125063 1
DUBAI (ANP/AFP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn niet van plan zich aan te sluiten bij de internationale stabilisatiemacht in Gaza, meldt presidentieel adviseur Anwar Gargash. Volgens hem ziet het land "nog geen duidelijk kader voor de stabilisatiemacht" en zal het "onder dergelijke omstandigheden waarschijnlijk niet deelnemen".
De Verenigde Staten coördineren de internationale troepenmacht waar Egypte, Qatar, Turkije en de VAE zich bij zouden aansluiten. Vorige week zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij verwachtte dat de troepenmacht "erg snel" in Gaza zou zijn. Deze moet Palestijnse politieagenten opleiden en ondersteunen. Ook wordt de stabilisatiemacht geacht de grenzen te bewaken en ervoor te zorgen dat er geen wapens meer in handen komen van Hamas.
loading

POPULAIR NIEUWS

87708746 l normal none

13 tekenen dat je veel emotionele intelligentie bezit

127322530 l normal none

Te giftig: waarom je nooit meer bloemen moet kopen

140912496_m

Deze alledaagse chemische stof kan je lever onherstelbaar beschadigen

ANP-336627680

Dit is de kilometerstand waarbij een occasion een risico wordt: “Het is een magische grens”

ANP-540137770

Muziek luisteren heeft verrassend veel invloed op je risico op dementie

Scherm­afbeelding 2025-11-09 om 17.49.19

Wetenschapper: de kat is het meest biologisch perfecte wezen op aarde

Loading