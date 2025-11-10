VAE doen 'waarschijnlijk' niet mee aan stabilisatiemacht Gaza

DUBAI (ANP/AFP) - De Verenigde Arabische Emiraten (VAE) zijn niet van plan zich aan te sluiten bij de internationale stabilisatiemacht in Gaza, meldt presidentieel adviseur Anwar Gargash. Volgens hem ziet het land "nog geen duidelijk kader voor de stabilisatiemacht" en zal het "onder dergelijke omstandigheden waarschijnlijk niet deelnemen".

De Verenigde Staten coördineren de internationale troepenmacht waar Egypte, Qatar, Turkije en de VAE zich bij zouden aansluiten. Vorige week zei de Amerikaanse president Donald Trump dat hij verwachtte dat de troepenmacht "erg snel" in Gaza zou zijn. Deze moet Palestijnse politieagenten opleiden en ondersteunen. Ook wordt de stabilisatiemacht geacht de grenzen te bewaken en ervoor te zorgen dat er geen wapens meer in handen komen van Hamas.