Greenpeace: geen akkoord om plastic is wake-upcall voor de wereld

GENÈVE (ANP) - "Het onvermogen om in Genève een akkoord te bereiken moet een wake-upcall zijn voor de wereld", zegt Greenpeace in een reactie op de uitkomst van de VN-top over een bindend internationaal verdrag rond de bestrijding van plasticvervuiling. Vrijdagochtend werd duidelijk dat de conferentie, waaraan 185 landen deelnamen, niet tot een akkoord heeft geleid.

"Een einde maken aan plasticvervuiling betekent het rechtstreeks confronteren van de belangen in fossiele brandstof. De overgrote meerderheid van de regeringen wil een sterk akkoord, maar een handvol kwaadwillenden werd toegestaan die ambities de kop in te drukken", zegt Graham Forbes, hoofd van de Greenpeace-delegatie bij de onderhandelingen in de Zwitserse stad.

"We kunnen niet hetzelfde blijven doen en een ander resultaat verwachten. De tijd van aarzelen is voorbij. Nu is het niet het moment om met onze ogen te knipperen. Nu is het tijd voor moed, vastberadenheid en doorzettingsvermogen", voegde hij eraan toe.