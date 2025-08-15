ECONOMIE
Tientallen doden na noodweer in Indiaas Kasjmir

Samenleving
door anp
vrijdag, 15 augustus 2025 om 10:08
NEW DELHI (ANP/RTR/AFP) - Het noodweer dat donderdag het Indiase deel van Kasjmir trof, heeft zeker zestig mensen het leven gekost. Een wolkbreuk veroorzaakte overstromingen en aardverschuivingen. Het aantal vermisten ligt volgens de autoriteiten boven de honderd.
Ongeveer vijftig mensen zijn met ernstige verwondingen naar ziekenhuizen gebracht. Reddingswerkers zoeken in de modder naar slachtoffers in het getroffen Himalayadorpje Chasoti. Onder de vermisten zijn hindoeïstische pelgrims die op weg waren naar een heiligdom.
Dharali, elders in het noorden van India, werd ruim een week geleden ook getroffen door overstromingen. Het waarschijnlijke dodental ligt op zeventig, maar dit moet nog worden bevestigd.
Premier Narendra Modi sprak vrijdag in zijn toespraak op de Indiase onafhankelijkheidsdag over de reeks natuurrampen. "De natuur heeft ons op de proef gesteld. We hebben de afgelopen dagen te maken gehad met aardverschuivingen, wolkbreuken en andere natuurrampen," zei hij onder meer.
