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Griekenland wil asielprocedures opschorten bij onverwachte pieken

Samenleving
door anp
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LUXEMBURG (ANP) - Griekenland wil dat asielprocedures tijdelijk kunnen worden opgeschort bij de onverwachte komst van veel asielzoekers. Dat zei de Griekse minister Thanos Plevris voor het begin van een vergadering van EU-ministers van Asiel en Migratie. Dit is volgens hem nodig om situaties zoals in de Spaanse exclave Ceuta snel het hoofd te kunnen bieden.
Eind juli staken tienduizenden asielzoekers de grens met Marokko naar Ceuta over. Dit leidde onder meer tot onrust onder EU-landen die vreesden dat velen van hen zouden doorreizen naar andere EU-landen. De Europese Commissie wil noodmaatregelen mogelijk maken bij soortgelijke situaties. De migratieministers bespreken donderdag welke noodmaatregelen dat moeten worden.
De EU-regeringsleiders bespreken later deze maand een concreet voorstel hiertoe, dat nog moet worden opgesteld.
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