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EK wielrennen op de weg in 2028 naar Noord-Brabant

Sport
door anp
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DEN BOSCH (ANP) - De Europese kampioenschappen wielrennen op de weg vinden in 2028 plaats in de provincie Noord-Brabant. Het evenement maakt deel uit van de festiviteiten ter ere van het honderdjarig bestaan van de wielrenunie KNWU, melden de provincie en organisator Golazo in een persbericht.
De tijdritten starten in Bergen op Zoom en finishen in Roosendaal. De wegwedstrijden vertrekken vanuit Tilburg en eindigen in Breda.
De EK wielrennen op de weg bestaan sinds 1995. De laatste keer dat op Nederlandse bodem om de Europese wegtitels werd gestreden, was in 2023 in Drenthe.
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