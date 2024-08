Griekse brandweer blust laatste restanten bosbranden Athene

ATHENE (ANP/RTR) - De Griekse brandweer is bezig de laatste restanten van de bosbranden bij Athene te blussen. De branden die zondagmiddag uitbraken in Varnavas, ongeveer 35 kilometer ten noordoosten van Athene, verwoestten een gebied van ongeveer 10.000 hectare. Dit maakt het Griekse Nationaal Observatorium bekend. De oorzaak van de brand is nog niet vastgesteld. Tienduizenden mensen moesten hun huis ontvluchten.

Inspecteurs controleren beschadigde gebouwen, terwijl sommige bewoners al terugkeren naar hun grotendeels verwoeste huizen. Ze zoeken naar hun bezittingen tussen het puin. Het risico op bosbranden in Griekenland blijft nog zeker tot donderdag hoog. De verwachting is dat de temperaturen kunnen oplopen tot 40 graden, wat tot bezorgdheid leidt bij de autoriteiten over heropleving van de branden. "De brand woedt nog steeds. Hij is nog niet onder controle", waarschuwt een brandweerfunctionaris.

Bij de branden viel voor zover bekend één dode, een vrouw van ongeveer 60 jaar. Haar lichaam werd maandag gevonden in een uitgebrande fabriek in Vrilissia, op ongeveer 10 kilometer van het centrum van Athene. Verder raakte een brandweerman ernstig gewond en is een andere met ademhalingsproblemen in het ziekenhuis opgenomen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid zijn sinds zondag 66 mensen behandeld voor verwondingen die verband houden met de brand.