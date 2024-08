Minister: groei economie is mooi, maar toekomst staat onder druk

DEN HAAG (ANP) - Het is goed nieuws dat de Nederlandse economie in het afgelopen kwartaal is gegroeid, maar onze toekomstige welvaart staat wel onder druk, reageert minister Dirk Beljaarts (Economische Zaken) op de woensdag gepubliceerde cijfers van het CBS. "Het lijkt alsof we ons nu geen zorgen hoeven te maken over de economie."