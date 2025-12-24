ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Griepcijfers dalen weer, van epidemie geen sprake

Samenleving
door anp
woensdag, 24 december 2025 om 17:00
anp241225118 1
UTRECHT (ANP) - Huisartsen zien een vermindering in het aantal patiënten met griepachtige klachten. Voor elke 100.000 inwoners gingen er afgelopen week 21 naar de huisarts met verschijnselen die op griep duiden. Dat blijkt uit gebundelde huisartsendata van gezondheidsinstituut Nivel.
Vorige week lag het aantal patiënten met griepverschijnselen nog op 40 per 100.000 inwoners. Daarmee werd gevreesd voor een vroege griepepidemie. Die lijkt er voorlopig niet van te komen. De grenswaarde die onderzoekers aanhouden voor een griepepidemie ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Dat niveau moet dan wel zeker twee weken lang worden overschreden. Bovendien moeten monsters van patiënten met klachten dan bevestigen dat flink wat griepvirussen rondgaan.
Volgens de cijfers van huisartsen daalde het aantal patiënten onder kinderen van 0 tot en met 14 jaar en 65-plussers. Bij volwassenen tussen 15 en 44 steeg het aantal iets.
loading

POPULAIR NIEUWS

71054230_m

Hoe “de Russen” al in je telefoon zitten – zonder dat je het merkt

Scherm­afbeelding 2025-12-24 om 05.29.44

Poetin vervangt dode Russen door Indiers

69b60588d67dbc99ecc0b8e07373bc0a,cfb31781

Wordt dit Epstein-briefje Trump fataal?

ANP-529455311

Het universum blijkt scheef te staan. En dat zet belangrijke theorie op losse schroeven

met name olie zuivel en vlees fors duurder in supermarkt1665055702

Waarom je te veel betaalt: huismerk en A-merk komen vaak uit dezelfde fabriek

6edf49d0-e02e-11f0-aae2-2191c0e48a3b

"Ik wil zoveel mogelijk Joden doden en rivieren van hun onzuiver bloed laten stromen"

Loading