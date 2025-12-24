Griepcijfers dalen weer, van epidemie geen sprake

UTRECHT (ANP) - Huisartsen zien een vermindering in het aantal patiënten met griepachtige klachten. Voor elke 100.000 inwoners gingen er afgelopen week 21 naar de huisarts met verschijnselen die op griep duiden. Dat blijkt uit gebundelde huisartsendata van gezondheidsinstituut Nivel.

Vorige week lag het aantal patiënten met griepverschijnselen nog op 40 per 100.000 inwoners. Daarmee werd gevreesd voor een vroege griepepidemie. Die lijkt er voorlopig niet van te komen. De grenswaarde die onderzoekers aanhouden voor een griepepidemie ligt op 46 huisartsbezoeken per 100.000 inwoners. Dat niveau moet dan wel zeker twee weken lang worden overschreden. Bovendien moeten monsters van patiënten met klachten dan bevestigen dat flink wat griepvirussen rondgaan.

Volgens de cijfers van huisartsen daalde het aantal patiënten onder kinderen van 0 tot en met 14 jaar en 65-plussers. Bij volwassenen tussen 15 en 44 steeg het aantal iets.