Jutta Leerdam heeft maling aan de pers – en ze kan het zich veroorloven

Ze arriveerde per privéjet in Milaan, weigerde interviews en liet de Nederlandse Sport Pers (NSP) een klacht indienen bij chef de mission Carl Verheijen. Jutta Leerdam deed bij de Olympische Winterspelen precies wat ze altijd doet: het op háár manier.

En eerlijk? Ze kan het zich veroorloven.

De feiten

Leerdam vloog vanuit Salzburg met haar broer Kjeld en zussen Merel en Beaudine per privéjet naar Noord-Italië, compleet met hapjes en drankjes op Instagram. De NSP noemde haar mediastilte "ongepast, onacceptabel en TeamNL-onwaardig". Johan Derksen sprak bij Vandaag Inside over "prima donna-gedrag". Oud-schaatskampioene Marianne Timmer zag het anders: "Het past bij wat ze uitstraalt. Ik denk dat het voor het schaatsen alleen maar goed is".

Na druk vanuit NOC*NSF besloot Leerdam uiteindelijk tóch de pers te woord te staan – maar benadrukte dat dit haar eigen keuze was. Het IOC geeft topsporters immers het recht om buiten de verplichte mixed zone zelf te bepalen of ze media te woord staan.

Groter dan het ijs

Hier zit de kern van het verhaal. Leerdam is allang niet meer alleen schaatsster. Met ruim 5 miljoen Instagram-volgers – ruim zeven keer zoveel als de nummer twee onder Nederlandse olympiërs – is ze een merk op zich. Ze verdient naar schatting €100.000 per maand aan sociale media alleen al, bovenop sponsordeals met onder meer energiedrankmerk Celsius. Haar vermogen wordt geschat op meer dan 3 miljoen euro.

Tel daarbij op: een relatie met de Amerikaanse celebrity Jake Paul, zeven WM-titels en olympisch zilver uit Peking. Leerdam hoeft de Nederlandse pers simpelweg niet. Haar publiek zit op Instagram en TikTok, niet in het NOS Journaal.

De prijs van eigenwijsheid

In 2024 koos Leerdam voor een volledig individuele route naar de Spelen, zonder team. "Een individuele route is niet altijd leuk. Het is vaak stressvol, het is soms eenzaam, maar als ik win, is het het waard," schreef ze destijds op Instagram. In 2025 reageerde ze al op het diva-label: "Het is niet oké om me een diva te noemen, omdat ik een vrouw met een mening ben".

Dat sentiment is niet nieuw in de sport. Maar de combinatie van sportieve klasse, financiële onafhankelijkheid en een miljoenenpubliek dat de traditionele media overbodig maakt, is dat wél. Leerdam is de eerste Nederlandse topsporter die de machtsverhoudingen tussen atleet en pers structureel heeft omgedraaid.

Feitelijk kader: Leerdam in cijfers