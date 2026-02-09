Wie is Annet Bertram?

Annet Bertram (66 jaar) is de beoogd staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat namens het CDA in het kabinet-Jetten . Zij woont in Noordwijk en is een topambtenaar met een uitgebreide carrière in het openbaar bestuur

de titels mr. drs.. ​​ Bertram studeerde Sociologie en Rechten aan de Universiteit Leiden. Zij draagt ​​

Loopbaan

Bertram heeft een indrukwekkend ambtelijk cv opgebouwd op lokaal, regionaal en nationaal niveau:

Gemeentesecretaris Den Haag — tien jaar lang, met betrokkenheid bij de oprichting van de Metropoolregio Rotterdam–Den Haag

Secretaris-generaal Metropoolregio Rotterdam–Den Haag (2015–2017)​

Directeur-generaal Vastgoed en Rijksvastgoedbedrijf, ministerie van BZK (2017–2023)​

Directeur-generaal Migratie, ministerie van Justitie en Veiligheid (vanaf 2023)​

Secretaris-generaal Asiel en Migratie (vanaf 1 april 2025)​

Rol in het kabinet-Jetten

Het CDA heeft Bertram voorgedragen als staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat. Als staatssecretaris wil zij werken aan infrastructuur die woningbouw mogelijk maakt, Nederland bereikbaar houdt, en goed openbaar vervoer buiten de Randstad bevordert . Het kabinet-Jetten bestaat uit een coalitie van D66, VVD en CDA, met Rob Jetten als minister-president. D66 levert zeven ministers en drie staatssecretarissen, VVD zes ministers en drie staatssecretarissen, en CDA vijf ministers en drie staatssecretarissen.

Persoonlijk

Bertram woont samen met Kees en heeft twee dochters die het huis uit zijn . Haar hobby is hardlopen . Zij staat bekend als een resultaatgerichte bestuurder met oog voor samenwerking, die met politici van links tot rechts kan werken .