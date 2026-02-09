Deze Deventenaar mag de puinhopen van Femke Wiersma gaan opruimen

De 34-jarige Jaimi van Essen wordt de nieuwe minister van Landbouw
. Dat meldt zijn woordvoerder na berichtgeving in Tubantia. Hij is nu nog wethouder in Deventer en houdt zich daar sinds 2024 bezig met energie, milieu en economie. Hiervoor was hij wethouder in de gemeente Losser.
Hij krijgt een zware klus op het ministerie van Landbouw
, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur. Hij zal de stikstofcrisis moeten helpen oplossen en daarbij zullen boerenbedrijven verdwijnen. Boerenorganisaties kijken kritisch naar D66
, omdat de partij eerder pleitte voor halvering van de veestapel.
Van Essen krijgt een fonds van 20 miljard euro tot zijn beschikking om het stikstofdossier recht te trekken. De minderheidscoalitie van D66
, VVD en CDA is onder andere van plan om dat geld te gebruiken voor een vrijwillige beëindigingsregeling voor boeren en maatregelen om de natuur te herstellen. Kabinet-Rutte IV had een vergelijkbaar fonds, maar dat is geschrapt door het huidige demissionaire kabinet. Daardoor had landbouwminister Femke Wiersma (BBB) veel minder geld te besteden.