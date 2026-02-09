Trump woest wegens halftime show Super Bowl: 'Belediging voor grootheid van Amerika!'

De halftime show van de Super Bowl was spectaculair, maar niet iedereen kon ervan genieten. Donald Trump was ziedend en haalde op zijn radicaalrechtse socialmediakanaal Truth Social hard uit naar het optreden van Bad Bunny.

Hij spaarde de Puerto Ricaanse superster geen moment. Dat de show volledig Spaanstalig was, viel bij de Amerikaanse president bijzonder slecht. Volgens Trump ging het optreden lijnrecht in tegen alles waar Amerika voor staat.

Dansen is walgelijk

“Het is een belediging voor de grootheid van Amerika en het voldoet niet aan onze standaarden van succes, creativiteit en uitmuntendheid”, schreef hij. Ook artistiek kon de show volgens hem niet door de beugel. “Niemand begrijpt een woord van wat deze man zegt en het dansen is walgelijk. Deze show is gewoon een klap in het gezicht van ons land.”

Dat Trump zich zo fel uitlaat, is niet los te zien van de persoon Bad Bunny zelf. De zanger is wereldwijd immens populair, won meerdere Grammy’s – waaronder Album van het Jaar – en staat bekend om zijn uitgesproken politieke standpunten. Met name zijn kritiek op de Amerikaanse immigratiedienst ICE maakte hem al eerder tot mikpunt van Trump.

Verbinding

Bad Bunny zelf keek totaal anders naar zijn optreden. Vooraf benadrukte hij dat hij geen typische Super Bowl-show wilde neerzetten. “Ik wilde een verbinding maken met mijn wortels, me meer dan ooit verbinden met mijn mensen, met mezelf, met mijn geschiedenis, met mijn cultuur en ik deed het op een hele eerlijke manier.”