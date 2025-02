Griepepidemie lijkt af te vlakken, aantal meldingen iets lager

DEN HAAG (ANP) - De griepepidemie lijkt af te vlakken. Dat concludeert onderzoeksinstituut Nivel. Vorige week zijn 104 op elke 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts gegaan. Dat is vrijwel gelijk aan een week eerder. Uit monsters blijkt dat de meeste mensen daadwerkelijk influenza onder de leden hebben.

Het is de vierde week van de epidemie, die eind januari is begonnen. De golf reikt iets hoger dan in voorgaande jaren, maar Nivel spreekt van een "matig niveau". Het aantal griepgevallen neemt momenteel vooral toe onder mensen tussen 15 en 64 jaar oud. Bij jongeren en ouderen daalt het aantal gevallen of vlakt het af.

Een week geleden gingen 105 op elke 100.000 mensen met griepklachten naar de huisarts. Nivel en het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) meldden vorige week een getal van 118, maar dat is woensdag aangepast.