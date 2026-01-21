Groenland-deal in wording is voor altijd, zegt Trump

DAVOS (ANP) - De overeenkomst tussen de Verenigde Staten en Denemarken die volgens de Amerikaanse president Donald Trump op tafel ligt, is voor altijd. "Het is het soort deal dat ik wilde", zei Trump na een gesprek met NAVO-chef Mark Rutte.

Trump beaamde niet dat de VS Groenland geheel of deels in eigendom zouden krijgen. "Het is een beetje ingewikkeld, maar we zullen het later uitleggen. Het is het soort deal dat ik wilde."

Trump gaat ervan uit dat Denemarken aan boord is, "want Rutte vertegenwoordigt hen. Hij is een sterk leider."

De Groenland-kwestie zou hoe dan ook niet op oorlog tussen de VS en Europa zijn uitgedraaid, zegt Trump. Hooguit een handelsoorlog.