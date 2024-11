GroenLinks Amsterdam vraagt politiek rust te bewaren na aanvallen

AMSTERDAM (ANP) - GroenLinks in Amsterdam roept de politiek op de rust te bewaren na de aanvallen op Israëlische voetbalsupporters in de hoofdstad. "Sommige reacties dragen absoluut niet bij aan de veiligheid van onze stad", zegt fractievoorzitter Imane Nadif.

"We zijn enorm geschrokken van de beelden. Dit heeft natuurlijk veel effect op onze stad", aldus Nadif. Haar partij gaat de komende dagen "zoveel mogelijk met bewoners in gesprek" over wat er zich na de wedstrijd tussen Ajax en Maccabi Tel Aviv heeft afgespeeld. "Binnenkort hebben we een spoeddebat hierover, dan is er ook meer duidelijk over de gebeurtenissen van de afgelopen dagen."

Het is nog niet duidelijk wanneer het spoeddebat plaatsvindt. Meerdere partijen in de Amsterdamse gemeenteraad hebben inmiddels hun afschuw geuit over het geweld tegen de Israëliërs.