Politiebond: agressie tegen Joodse voetbalsupporters verwerpelijk

DEN HAAG (ANP) - De Nederlandse Politiebond (NPB) noemt de agressie tegen Joodse voetbalsupporters in Amsterdam "verwerpelijk". De organisatie reageert "met afschuw" op de gebeurtenissen, "uitgerekend op de dag dat op veel plekken in de wereld de Kristallnacht was herdacht".

Door het geweld moesten volgens de NPB zeven mensen in ziekenhuizen worden behandeld. De politie repte eerder over vijf gewonden. Ze zouden inmiddels weer ontslagen zijn uit het ziekenhuis.

'Ik kan me de verontwaardiging in de samenleving heel goed voorstellen", aldus NPB-voorzitter Nine Kooiman. "Deze agressieve daden in de openbare ruimte roepen veel vragen op: hoe kon dit gebeuren? Hadden de autoriteiten de juiste informatie? Hoe gaan we een herhaling hiervan voorkomen?"

Volgens de NPB waren er heel wat politiemensen aanwezig rondom de voetbalwedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. "Het is ontzettend naar dat het ondanks hun inzet niet gelukt is om relschoppers van hun gewelddadige acties af te houden", aldus Kooiman. Zij stelt dat er de komende dagen extra politie op de been is in de hoofdstad. "Daarnaast is er extra aandacht voor de beveiliging van Joodse instellingen en objecten."