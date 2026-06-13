GroenLinks en PvdA officieel gefuseerd tot Progressief Nederland

DEN BOSCH (ANP) - GroenLinks en PvdA zijn samen officieel opgegaan in de nieuwe partij Progressief Nederland. Een ruime meerderheid van de aanwezige leden stemde voor de fusie tijdens een partijcongres in Den Bosch. Volgens de partij waren er 6000 mensen aanwezig. Van de GroenLinks-leden stemde 96 procent voor, bij de PvdA was dat 97 procent van de leden.

De afkorting van de partij wordt PRO, zoals ze ook in de Tweede Kamer genoemd wordt. De nieuwe naam werd in maart 2026 onthuld.

Het is nog niet bekend tot welke Europese groep PRO gaat behoren. GroenLinks zit bij de Groenen en de PvdA bij de sociaaldemocraten (S&D).

Kritiek samenwerking

Binnen beide partijen was kritiek op de samenwerking. Onder meer oud-PvdA-voorzitter Hans Spekman vreesde eerder dat PRO een partij voor hogeropgeleiden zou worden. De FNV-voorzitter opende het congres en zei dat hij lid wordt van PRO.

Na de Tweede Kamerverkiezingen in 2021 begon een fusie tussen de twee partijen steeds meer te leven. Landelijk deden ze bij de verkiezingen in 2023 voor het eerst als één lijst mee, toen nog onder de naam GroenLinks-PvdA. Ook bij de verkiezingen in 2025 en de recente gemeenteraadsverkiezingen deden de partijen als één lijst onder die naam mee, al waren er ook gemeenten waar de partijen nog los op de lijst stonden.

Bij eerdere congressen en stemmingen richting het samengaan van de partijen was steeds een ruime meerderheid voor verdere samenwerking en fusie.