Deze waarschuwing over je auto voltanken op hete dagen gaat al jaren rond. Maar klopt het eigenlijk wel?

Je hebt het vast weleens voorbij zien komen bij een hittegolf: niet je tank helemaal volgooien, want de brandstof zet uit en dan kan je auto in de fik vliegen. Beangstigend genoeg om het toch maar even serieus te nemen. Maar wat blijkt: de werkelijkheid is een stuk minder dramatisch dan het verhaal doet vermoeden.

Waar het verhaal vandaan komt

Het advies is afkomstig van de Duitse automobielclub Kraftfahrer-Schutz (KS), die al jaren waarschuwt: bij temperaturen van 30 graden en hoger kun je je auto beter niet volledig voltanken. De redenering klinkt logisch. Brandstof wordt bij het tankstation ondergronds koel opgeslagen, op een temperatuur van 5 tot 10 graden. Zodra die brandstof in je tank zit, warmt hij op door de motor, de buitenlucht en het hete wegdek. Bij 30 graden buitentemperatuur kan de brandstof volgens de KS met ongeveer 2 procent uitzetten, wat overeenkomt met 1 liter meer volume in een tank van 50 liter.

Volgens de waarschuwing kan die extra liter dan via de vuldop of de ontluchting naar buiten lekken, met kans op schade aan lak of bodembescherming. In het allerergste geval zou zelfs brand op kunnen treden als de brandstof op het uitlaatsysteem terechtkomt.

Experts fronsen hun wenkbrauwen

Klinkt eng. Toch nemen zowel de ANWB als BOVAG er in Nederland afstand van. Een ANWB-woordvoerder noemt het advies ronduit bangmakerij. Volgens hem heeft de installatie op het moment dat het tankpistool afslaat nog altijd zo'n 6 liter ruimte over voor uitzetting. Bij een tank van 80 liter is er dus in de praktijk pas bij 86 liter écht een probleem.

Ook Ad Vonk van de ANWB relativeert het verhaal in gesprek met RTL Nieuws: het is volgens hem zo ongeveer onmogelijk om je tank tot de rand toe vol te krijgen na de klik van het pistool. Een woordvoerder van BOVAG voegt daar nog een belangrijk detail aan toe: in Nederland ligt de opslagtemperatuur van brandstof rond de 15 graden, dus van een enorme uitzetting is sowieso geen sprake.

Misverstand

Tankstations bewaren hun brandstof diep onder de grond in geïsoleerde opslagtanks, waar de temperatuur nauwelijks verschilt tussen een koude winterdag en een hittegolf. Pas ná het tanken, als de brandstof eenmaal in je auto zit, begint de opwarming door motorhitte en buitenlucht.

Auto's zijn hier gewoon op voorbereid. Elke moderne auto heeft een ingebouwde expansieruimte boven in de tank, speciaal ontworpen om ruimte te bieden aan brandstofdampen en uitzetting, zonder dat dit meteen tot problemen leidt.

Ook Volkswagen en Audi bevestigen dit richting hun klanten: temperaturen boven de 30 graden zijn niet gevaarlijk voor het tanken, zolang je stopt zodra het pistool voor de eerste keer afslaat.

Het advies dat wél blijft staan

Helemaal uit de lucht gegrepen is de oorspronkelijke waarschuwing dus niet. Brandstof zet inderdaad uit bij hitte, dat is gewoon natuurkunde. Maar de kans dat dit tot problemen leidt, is in de praktijk verwaarloosbaar klein. Het enige advies dat overeind blijft: stop met tanken zodra de pomp automatisch afslaat. Niet nog een aantal keer optoppen, omdat je bij zo'n goedkope pomp staat. Houd je je hieraan, dan kan er niets misgaan; of het nou 15 of 35 graden is.