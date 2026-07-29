Artsen verklaarden baby Noah dood, de uitvaartverzorger zag hem bewegen

Een Braziliaans ziekenhuis reanimeerde 45 minuten, gaf het op en vulde een overlijdensverklaring in. Twee uur later merkte een medewerkster van het uitvaartbedrijf dat de lijkzak bewoog. Het jongetje leefde nog. Het ziekenhuis houdt vol dat er geen fout is gemaakt, en juist dat maakt de zaak zo ongemakkelijk.

Noah Gabriel da Cruz Santos werd op 15 juni prematuur geboren in de Santa Casa de Rio Claro, een ziekenhuis in de Braziliaanse staat São Paulo. Hij had een gespleten gehemelte en lag daarom ruim een maand op de neonatale intensive care, wachtend op een plek in een gespecialiseerd operatiecentrum.

Op 15 juli, precies de dag dat hij een maand oud werd, ging het mis. Noah kreeg een hart- en ademstilstand. Het team reanimeerde ongeveer 45 minuten. Toen er geen enkele reactie meer kwam, werd hij aan het eind van de middag doodverklaard. Zijn ouders kregen nog ongeveer een uur bij hun zoon, daarna werd het lichaampje in een gesloten lijkzak overgedragen voor de begrafenis.

Een bewegende lijkzak

Uitvaartmedewerkster Regina Célia Paschoal, zeventien jaar in het vak, kwam het lichaam ophalen en zag de zak bewegen. Ze opende hem en zag dat de baby zich bewoog en geluid maakte, alsof hij probeerde te ademen. Haar collega hoorde iets wat op een hikgeluid leek. Ze waarschuwden meteen verpleegkundigen.

Artsen onderzochten Noah opnieuw en constateerden dat zijn hart weer klopte. Hij ging direct terug naar de neonatale intensive care en werd twee dagen later overgeplaatst naar een gespecialiseerd universitair ziekenhuis in Bauru, waar hij nog steeds behandeld wordt. Zijn moeder zei dat het gezin bijna vijf uur in rouw had verkeerd voordat het telefoontje kwam. De bijnaam "Nonô" is inmiddels vervangen door "wonderbaby".

Het ziekenhuis: alles volgens protocol

Wie hier een klassiek medisch schandaal verwacht, komt bedrogen uit. De Santa Casa noemt het een van de meest onverklaarbare gebeurtenissen in zijn honderdjarige bestaan en stelt dat alle technische en wettelijke stappen voor het vaststellen van de dood strikt zijn gevolgd. Er zou geen enkele handeling zijn die met de kennis van dat moment anders had moeten gaan. De medisch directeur zegt simpelweg geen wetenschappelijke verklaring te hebben. Het interne onderzoek vond geen fouten; de ethische commissie kijkt er nog naar.

De familie sluit zich daarbij aan en spreekt niet van nalatigheid, maar van een wonder. Dat is menselijk begrijpelijk, en het is precies het punt waar het verhaal medisch interessant wordt.

Het Lazarus-fenomeen, en waarom het hier niet helemaal past

Artsen noemen als mogelijke verklaring het Lazarus-fenomeen: de bloedsomloop die spontaan terugkeert nadat de reanimatie is gestaakt en de dood is vastgesteld. Wat daarover bekend is:

•Extreem zeldzaam. Tot eind 2022 zijn wereldwijd 76 gevallen in de medische literatuur beschreven, uit 27 landen.

•Vooral bij ouderen. Van die gevallen ging het slechts een handvol keren om kinderen.

•Meestal binnen tien minuten. In de overgrote meerderheid van de gedocumenteerde gevallen komt de circulatie binnen vijf tot tien minuten na het stoppen van de reanimatie terug.

•Slechte prognose. Een minderheid van de patiënten overleeft langer dan enkele dagen; volledig herstel zonder schade is uitzonderlijk.

En daar wringt het. Bij Noah zat er ongeveer twee uur tussen de doodverklaring en de eerste tekenen van leven. Dat past niet in het klassieke Lazarus-plaatje. Braziliaanse specialisten wijzen daarom ook op een tweede mogelijkheid: schijndood, waarbij vitale functies zo diep onderdrukt zijn dat ze met gewone middelen niet meer meetbaar zijn. Onderkoeling, ernstige metabole ontregeling en vergiftiging kunnen dat veroorzaken. Bij een prematuur van één maand met een hartstilstand achter zich is dat geen exotische gedachte.

Kan dit in Nederland ook?

Precies om dit soort scenario’s te vermijden, hanteren hulpverleners een wachttijd. De medische literatuur adviseert om na het staken van de reanimatie vijf tot tien minuten door te monitoren voordat de dood wordt vastgesteld. Ook in de Nederlandse ambulancezorg wordt na een mislukte reanimatie een korte observatieperiode zonder ingrepen aangehouden, juist om een late terugkeer van het hartritme op te merken.

Daarnaast mag in Nederland alleen een arts na persoonlijke lijkschouw een verklaring van overlijden afgeven, en bij een overleden minderjarige is overleg met de gemeentelijke lijkschouwer altijd verplicht. Dat is geen garantie tegen het onverklaarbare, maar wel een extra paar ogen.

Het eerlijke antwoord op de vraag wat er in Rio Claro gebeurde, is voorlopig: dat weet niemand. Noah leeft, zijn toestand is ernstig, en zijn dossier zal vermoedelijk ergens in een vakblad eindigen als casus 77.

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