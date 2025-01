Eén klein woordje kan je helpen om beter met tegenslag om te gaan

Het leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar de mens is een veerkrachtig wezen. We kunnen met tegenslag omgaan, al is dat niet altijd makkelijk. Daarom komt een psycholoog met een simpele tip: voeg het woordje 'nu' toe aan negatieve gedachten.

Psycholoog Jeffrey Bernstein vertelt aan Psychology Today hoe je je zorgen een beetje lichter kunt maken. Heb je gedachten als: ‘Dit komt nooit meer goed’, ‘Ik word nooit gelukkig’ of ‘Ik kan dit niet aan’, dan helpt het om er nu tussen te zetten, dus: ‘Ik ben nu niet gelukkig’, ‘Dit komt nu niet goed’ en ‘Ik kan dit nu niet aan’. Zo erken je je gevoelens, maar geef je ook aan dat er betere tijden zullen komen. Je beseft zo beter dat je negatieve gevoelens van voorbijgaande aard zijn. "Het herinnert je eraan dat gevoelens of omstandigheden tijdelijk zijn”, aldus Bernstein.

Dat geldt ook voor conflicten, als je bijvoorbeeld ruzie hebt met je partner. Verander een gedachte als: ‘Ze is altijd boos op me’, in: ‘Ze is nu boos op me’. En het helpt bij stress door je werk, een lange sportsessie of een ziekte. Door je op het nu te focussen, verminder je je angst voor de toekomst. "Zet kleine stapjes en focus op kleine verbeteringen of overwinningen.”