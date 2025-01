GroenLinks-PvdA hoopt op steun vuurwerkverbod van VVD, NSC en SP

DEN HAAG (ANP) - In het debat over de jaarwisseling doet Geert Gabriëls (GroenLinks-PvdA) een nadrukkelijk beroep op VVD, NSC en SP om het voorstel voor een algeheel vuurwerkverbod te steunen. Het Kamerlid vraagt de partijen om te denken aan de politiemensen en andere hulpverleners. "Ik weet dat uw respect voor deze stoere mensen heel groot is, maar luister dan alstublieft ook naar hun noodkreet", aldus het linkse Kamerlid.

Ruim twee jaar geleden pauzeerden GroenLinks-PvdA en Partij voor de Dieren het initiatiefvoorstel voor een verbod, om te voorkomen dat het zou worden weggestemd. Deze maand haalden de linkse partijen het plan weer tevoorschijn en is Gabriëls hoopvol. "De meerderheid van Nederland staat achter ons voorstel en we zijn er bijna."

De parlementariër wijst erop dat premier Dick Schoof heeft aangegeven dat een vuurwerkverbod een vrije kwestie is en dat coalitiepartijen dus hun eigen standpunt mogen bepalen. Vorige week maakte oppositiepartij CDA de draai naar medestander. De VVD is vooralsnog tegen, maar staat ervoor open om een verbod te bespreken.