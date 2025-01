Chipbedrijven verder omlaag op positief Damrak

AMSTERDAM (ANP) - De chipbedrijven op het Damrak - ASML, Besi en ASMI - lieten dinsdag geen enkel herstel zien na de zware koersverliezen een dag eerder. Besi eindigde onderaan bij de hoofdfondsen met een verlies van 3,9 procent. ASMI werd 3,7 procent minder waard, ASML verloor 0,8 procent.

De chipsector werd maandag flink opgeschud door de onverwacht snelle opmars van de Chinese AI-tool DeepSeek. Die behaalt met minder rekenkracht verrassend goede prestaties, wat gevolgen kan hebben voor de vraag naar halfgeleiders van westerse producenten.

Verder zat de stemming op de beurzen er goed in dinsdag, geholpen door meevallende resultaten van een aantal bedrijven. De AEX, de index van de 25 meest verhandelde aandelen op het Damrak, sloot 0,4 procent hoger op 898,41 punten. Maandag dook de hoofdindex nog ruim onder de 900 punten als gevolg van de zware verliezen in de chipsector. De MidKap eindigde 0,8 procent hoger op 841,08 punten. De beurzen in Frankfurt en Londen wonnen tot 0,7 procent, Parijs eindigde 0,1 procent in de min.