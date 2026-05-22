Groep asielzoekers weer bij aanmeldcentrum na nacht in Gieten

TER APEL (ANP) - Een groep asielzoekers is vrijdagochtend weer aangekomen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nadat zij de nacht hadden doorgebracht in een sporthal in Gieten. Het gaat volgens het Rode Kruis om zo'n honderd mensen.

Doordat het aanmeldcentrum overvol zit, heeft het COA besloten alleen kwetsbare mensen op te vangen. Dat leidde er woensdag al toe dat zo'n vijftig asielzoekers de nacht in Stadskanaal moesten doorbrengen. Donderdagmiddag meldde Amsterdam dat het extra plekken gaat vrijmaken, maar het bleef onduidelijk of asielzoekers later op de dag al vanuit Ter Apel daarheen konden.

De ongeveer honderd mensen waar donderdagnacht geen plek voor was in het aanmeldcentrum werden rond 22.30 uur met twee bussen naar Gieten gebracht. Deze groep is vrijdagochtend weer met bussen teruggebracht naar Ter Apel. Of de groep nu wel in het aanmeldcentrum terechtkan, is nog onbekend. Ze staan even voor 08.00 uur in een rij voor de ingang.