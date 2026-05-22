ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

CNV wil meer steun voor moeders op de werkvloer

Economie
door anp
vrijdag, 22 mei 2026 om 8:34
anp220526055 1
UTRECHT (ANP) - CNV wil dat werkgevers moeders meer ondersteunen na de geboorte van een kind. De vakbond stelt wekelijkse gesprekken met leidinggevenden voor, meer betrokkenheid van de bedrijfsarts en een zogeheten mum-buddy, een ervaren collega die ook vertrouwenspersoon is.
De vakbond stelt dat moederschap in veel organisaties nog steeds wordt gezien als privézaak, terwijl er maatschappelijke gevolgen zijn: hogere zorgkosten, oplopend personeelstekort en langdurig ziekteverzuim. Uit onderzoek van CNV onder ruim duizend werkende moeders komt onder meer naar voren dat ruim de helft in het eerste jaar na de bevalling chronisch moe is. De meesten gaven aan dat op hun werk geen formeel beleid is voor terugkerende moeders.
Bij cao-onderhandelingen zegt CNV zich in te zetten voor volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Daarmee krijgen vrouwen volgens CNV-bestuurslid Justine Feitsma de ruimte om echt te herstellen en op te bouwen. "En het is ook belangrijk voor vaders: zij kunnen meer zorgtaken op zich nemen, wat moeders direct ontlast."
loading

POPULAIR NIEUWS

260830387_m

Markt tweedehands campers stort in: “lasten wegen zwaarder dan vakantievrijheid”

shutterstock_2267754211

Superbacterie in de darmen: resistente Shigella grijpt om zich heen in Europa, Nederland in de frontlinie

27Friedman-mpkl-articleLarge

Van triomf naar twijfel: waarom Poetin ineens bemiddelaars nodig heeft in de Oekraïne‐oorlog

108774818_m

2 tekenen dat je heel veerkrachtig bent

236920018_m

Artsen komen met de belangrijkste tips om je darmen gezond te houden

gmc-yukon-2831792_1920

Wat zegt het over jou als je in een patserige auto rijdt?

Loading