CNV wil meer steun voor moeders op de werkvloer

UTRECHT (ANP) - CNV wil dat werkgevers moeders meer ondersteunen na de geboorte van een kind. De vakbond stelt wekelijkse gesprekken met leidinggevenden voor, meer betrokkenheid van de bedrijfsarts en een zogeheten mum-buddy, een ervaren collega die ook vertrouwenspersoon is.

De vakbond stelt dat moederschap in veel organisaties nog steeds wordt gezien als privézaak, terwijl er maatschappelijke gevolgen zijn: hogere zorgkosten, oplopend personeelstekort en langdurig ziekteverzuim. Uit onderzoek van CNV onder ruim duizend werkende moeders komt onder meer naar voren dat ruim de helft in het eerste jaar na de bevalling chronisch moe is. De meesten gaven aan dat op hun werk geen formeel beleid is voor terugkerende moeders.

Bij cao-onderhandelingen zegt CNV zich in te zetten voor volledig doorbetaald ouderschapsverlof. Daarmee krijgen vrouwen volgens CNV-bestuurslid Justine Feitsma de ruimte om echt te herstellen en op te bouwen. "En het is ook belangrijk voor vaders: zij kunnen meer zorgtaken op zich nemen, wat moeders direct ontlast."