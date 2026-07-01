Groep boeren wil met trekkers naar Den Haag rijden

BERGAMBACHT (ANP) - Een groep boeren is van plan om woensdagochtend met tractoren vanuit Bergambacht naar Den Haag te rijden om te protesteren tegen de nieuwe stikstofplannen van het kabinet. Het gaat om ongeveer 25 tot 30 tractoren, zegt melkveehouder Floor de Jong. Het is volgens hem niet de bedoeling om hinder te veroorzaken.

De Tweede Kamer debatteert over de stikstofplannen en het is de bedoeling dat ontevreden boeren dat debat bijwonen. De trekkers die rond 10.30 uur vanuit Bergambacht vertrekken, zullen over binnenwegen gaan en dus niet het snelwegverkeer hinderen, zegt De Jong.

"Ik hoop dat we ons punt kunnen maken, maar we hebben geen snode plannen. We willen zichtbaarheid, laten zien dat we er nog zijn." De actie is op touw gezet door de plaatselijke trekkergroep, waarvan De Jong lid is.

De politie Den Haag laat weten dat iedereen die dat wil een debat in de Tweede Kamer kan bijwonen, "dus ook boeren". Maar zwaar materieel, zoals trekkers, is niet toegestaan bij het gebouw van de Tweede Kamer. Er is volgens een woordvoerster geen demonstratie aangemeld.