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Spaans instituut linkt ruim 1000 sterfgevallen in juni aan hitte

Samenleving
door anp
woensdag, 01 juli 2026 om 9:38
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MADRID (ANP/AFP) - Het officiële Spaanse Gezondheidsinstituut Carlos III brengt 1028 sterfgevallen in juni in verband met de hittegolf. Dat is veel meer dan de 407 door hitte overleden mensen juni vorig jaar. Dat was de heetste maand juni die er in het land is geweest zolang de temperaturen stelselmatig zijn bijgehouden. De maand juni van dit jaar was de op een na warmste.
Het Spaanse meteorologische instituut heeft vastgesteld dat de eerste helft van dit jaar de warmste is geweest voor zover ooit gemeten. Het was 1,6 graden warmer dan normaal voor de eerste zes maanden van het jaar.
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