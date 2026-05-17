Groep wadlopers gered van het wad bij Ameland

AMELAND (ANP) - Een groep van 32 wadlopers is zondagochtend veilig aan land gebracht nadat ze op het wad bij Ameland in de problemen waren gekomen. Rond 08.30 uur zijn de laatste acht mensen aan boord van een reddingsboot gebracht en naar Ameland gevaren.

De groep had een hulpvraag uitgestuurd. Wat er precies aan de hand was, is nog niet duidelijk, zei een woordvoerster van de veiligheidsregio. Het Kustwachtcentrum zette rond 06.45 uur een grote hulpactie op touw, met meerdere reddingsboten, een helikopter en particuliere boten.

De veiligheidsregio sprak aanvankelijk over 34 wadlopers, maar het bleken er uiteindelijk 32 en een gids te zijn.