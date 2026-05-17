VS laten ontheffing van Russische oliesancties verlopen

WASHINGTON (ANP/RTR/BLOOMBERG) - De Verenigde Staten hebben een ontheffing van Russische oliesancties laten verlopen. De regering-Trump maakte het eerder mogelijk voor landen als India om tijdelijk gesanctioneerde Russische olie die al op tankers op zee is te kopen. Die stap was bedoeld om de impact van de flink gestegen olieprijzen door de Iraanse blokkade van de Straat van Hormuz te verlichten.

De Amerikaanse minister van Financiën Scott Bessent had eerder al gezegd dat hij de maatregel niet wilde verlengen. Er was ook veel kritiek op de stap, vooral bij Europese bondgenoten die sancties essentieel vinden om Rusland olie-inkomsten te ontzeggen en Moskou financiering voor de oorlog in Oekraïne te ontnemen. Ook was er volgens critici in de VS geen bewijs dat de ontheffing de brandstofkosten voor Amerikaanse consumenten verlaagde.

Maar sommige landen hadden bij Washington gelobbyd voor verlenging. Dit geldt bijvoorbeeld voor India en Indonesië, waar veel angst is voor brandstoftekorten.