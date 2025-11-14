ECONOMIE
Groninger Gasberaad: aardbeving is wake-upcall, ook voor JA21

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 november 2025 om 9:34
anp141125117 1
GRONINGEN (ANP) - Een "wake-upcall", zo noemt voorzitter Jan Wigboldus van het Groninger Gasberaad de zware aardbeving in het noordoosten van de provincie Groningen. "We waren een beetje in slaap gesust; het aantal bevingen en de kracht ervan nam de afgelopen jaren af. Maar we wisten dat dit kon gebeuren, wetenschappers hebben dit ook voorspeld. Toch is het weer schrikken."
De gaswinning uit het Groningenveld stopte begin vorig jaar definitief, al pleitte JA21 er in de verkiezingscampagne voor om de gaswinning te hervatten zodra de hersteloperatie voor alle gedupeerden is afgerond. De partij van Joost Eerdmans groeide naar negen zetels in de Tweede Kamer en wil graag meeregeren.
"We zijn blij dat de gaswinning net gestopt is en dan roept JA21 al dat we weer met gas moeten beginnen", aldus Wigboldus. "Nu gebeurt dit weer, met een zware aardbeving. Het contrast is groot. Ik denk dat dit ook voor JA21 een wake-upcall moet zijn."
