Vingegaard vindt starten al een overwinning in de Tour

FLORENCE (ANP) - Jonas Vingegaard noemt het een overwinning dat hij zaterdag aan de start staat van de Tour de France. Door zijn zware val, begin april in de Ronde van Baskenland, werd de voorbereiding een race tegen de klok. Over een derde Tourzege op rij wilde de kopman van Visma - Lease a Bike het eigenlijk ook niet hebben. "Alles wat ik hier bereik is een bonus", vertelde hij de internationale media in Florence.

In die Italiaanse stad begint zaterdag de 111e Tour, een wedstrijd die Vingegaard de afgelopen twee jaar met overmacht won. De vraag is hoe goed de Deen is hersteld van de crash in het Baskenland waarbij hij onder meer een sleutelbeen en enkele ribben brak en ook een longkneuzing opliep. Een koers reed hij sindsdien niet meer, wel trainde hij lang op hoogte in Tignes.

"Ik ben blij dat ik hier ben. Ja, dat is een overwinning op zich. Er is een lange periode aan voorafgegaan waarin ik de ene dag dacht dat het kon en de andere dag niet", vertelde de 27-jarige Deen, geflankeerd door ploeggenoten Wout van Aert en Matteo Jorgenson.

Pogacar favoriet

Het moeilijkste was, zo gaf Vingegaard aan, om na zo'n lange break fysiek weer op het oude niveau te komen. Ik heb natuurlijk met al die blessures een tijd niet kunnen trainen. Al met al zijn het de zwaarste maanden uit mijn carrière geweest. Maar ik heb alleen aan terugvechten gedacht en mezelf nooit zielig gevonden. Ik zal moeten groeien in de wedstrijd, het wordt wellicht knokken in het begin."

De Sloveen Tadej Pogacar, zijn rivaal de afgelopen twee edities, heeft de Giro d'Italia al op zijn naam geschreven en deed dat met zo'n gemak dat hij ook voor de Tour favoriet nummer één is. "Ik weet niet of ik de Tour kan winnen", bleef Vingegaard voorzichtig. "De ambitie is voor het best mogelijke resultaat in het algemeen klassement te gaan. Ik heb hard gewerkt om hier te zijn. Ik moet hopen dat dat zich uitbetaalt."