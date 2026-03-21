Grootste deel Tsjernihiv zonder stroom na Russische droneaanval

door anp
zaterdag, 21 maart 2026 om 9:08
TSJERNIHIV (ANP/RTR) - Het grootste deel van de Oekraïense regio Tsjernihiv is zonder stroom komen te zitten na een Russische droneaanval, meldt de lokale gouverneur. Er zijn reparatiewerkzaamheden bezig om de schade te herstellen.
De regio Tsjernihiv grenst aan Rusland en Belarus en had voor de oorlog een bevolking van bijna 1 miljoen mensen.
Rusland voert al maanden grootschalige aanvallen uit op de energie-infrastructuur van het land. De Oekraïense president Volodymyr Zelensky meldde in februari dat geen enkele energiecentrale in het land gespaard is gebleven. Dat leverde veel problemen op tijdens het hoogtepunt van de strenge winter, waarbij temperaturen regelmatig tientallen graden onder nul doken.
