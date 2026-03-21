Ali B zet zijn hoger beroep in een lagere versnelling: weg van de camera’s, terug naar de klassieke rechtszaal zonder mediashow. Zegt hij.
Van mediaspektakel naar mediastilte
In 2024 koos Ali B.
er bewust voor om zijn strafzaak in Haarlem openlijk te voeren: hij praatte met alle journalisten én stond toe dat camera’s de zittingen van begin tot eind registreerden. Die strategie leverde hem geen beter vonnis op, maar wél een stroom vernietigende beelden van een zelfverzekerde ster die zichtbaar instortte in de verdachtenbank. De rapper werd uiteindelijk veroordeeld tot twee jaar cel voor de verkrachting
van Naomi tijdens een feest in Heiloo (2018) en een poging tot verkrachting van Ellen ten Damme in 2014; van andere zedenfeiten werd hij vrijgesproken. Zowel Ali B als het Openbaar Ministerie gingen in hoger beroep.
Nieuwe tactiek: geen beeld, wel aandacht
In hoger beroep,
dat op 24, 26 en 30 maart in het gerechtshof Amsterdam wordt behandeld, pakt Ali B het anders aan: hij wil niet meer in beeld tijdens de zittingen. Volgens zijn advocaat is dat “tussen Ali B en mij”, maar het ligt voor de hand dat de keus direct samenhangt met de desastreuze indruk die de tv-beelden in 2024 achterlieten. Juridisch verandert er niets: de zaak blijft openbaar, publiek kan de tribune op, maar de massa volgt dit keer zonder close-ups van een brekende verdachte.
Proces op TV is hoog risico
Reputatie- en strafrechtdeskundigen wijzen erop dat strafzaken zelden een “positief beeld” opleveren voor een verdachte: de setting is formeel, emotioneel en volledig buiten zijn regie. In zedenzaken draait alles om geloofwaardigheid – wie wordt geloofd, verdachte of slachtoffer – en veel kijkers denken ten onrechte dat ze op basis van lichaamstaal “de waarheid” kunnen zien. Als de publieke opinie eenmaal kantelt, is schadecontrole vrijwel onmogelijk.[
Strijd om geloofwaardigheid
Ali B presenteerde zich eerder als slachtoffer van de tijdgeest en MeToo, en benadrukte dat hij signalen van grensoverschrijding nooit zou hebben opgevangen. De rechtbank
schetste juist een beeld van een dwingend persoon die geen ‘nee’ accepteert en weinig inlevingsvermogen toont. In hoger beroep komt een rapport van rechtspsycholoog Peter van Koppen over de waarde van verklaringen van de vrouwen op tafel, wat de kern raakt: wie wordt als betrouwbaar gezien. Door de camera’s te weren, probeert Ali B de strijd om zijn imago los te koppelen van de rechtszaal – maar ook dat is een boodschap: de rapper kiest nu expliciet voor de luwte, in de hoop dat alleen het dossier en niet langer het beeld de doorslag geven.